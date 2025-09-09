Трамп: иракская группировка "Катаиб Хезболлах" освободила гражданку РФ Цурков

Студентка из Принстона "находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многих месяцев пыток", сообщил американский президент

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Гражданка России и Израиля Елизавета Цурков освобождена действующей в Ираке шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что Елизавета Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, только что была освобождена [группировкой] "Катаиб Хезболлах" и теперь находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многих месяцев пыток", - написал американский лидер в Truth Social.

При этом он также потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленно освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

Цурков была похищена в Ираке в 2023 году. 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается группировкой "Катаиб Хезболлах". В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.