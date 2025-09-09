В Европарламенте поддержали внесение поправки с жесткой критикой "милитаристской политики" ЕС, мешающей урегулированию конфликта

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента, принимая очередной доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась жесткая критика "милитаристской политики" ЕС, мешающей урегулированию конфликта. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в парламентских кругах.

"Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения, ставящей мир и урегулирование конфликтов выше военной эскалации. [ЕП] требует, чтобы ЕС наконец открыл каналы переговоров, чтобы достичь политического урегулирования конфликта на Украине, удовлетворить потребности в коллективной безопасности и разоружении в Европе, а также ради соблюдения принципов Устава ООН и заключительного акта Хельсинкской конференции", - гласит дополнительный параграф, который при поддержке 365 депутатов был добавлен в итоговый текст.

Источники в парламенте сообщили агентству, что поправка от группы "Левые" была принята "случайно". "Главы политических групп решили, что она имела другой смысл и сигнализировали своим командам голосовать в поддержку, подняв пальцы вверх. В ответ на запрос AFP правые и левые депутаты Европарламента подтвердили, что хотят изменить свои голоса [по этой поправке]", - пишет агентство.

Оно также отмечает, что принятие поправки вызвало бурную радость среди отдельных политических движений. В их числе и итальянское "Движение "5 звезд", которое в отдельном коммюнике объявило о "полном разгроме" в Европарламенте "воинственной политики" Еврокомиссии.

Критика Киева

В остальном принятый евродепутатами доклад содержал очередные призывы к дальнейшей поддержке Украины, ужесточению санкций против России и конфискации ее суверенных активов, замороженных в странах Европы. В нем также говорилось о том, что "уровень соответствия Украины общей внешней политике и политике безопасности ЕС в 2024 году составил 95%", и рекомендовалось оперативно приступить к новому этапу обсуждения процесса вступления Украины в ЕС. Венгрии же и другим государствам-членам предлагалось "продемонстрировать добрую волю" в вопросах, связанных с украинским законом о нацменьшинствах, и "не использовать эти проблемы для блокирования вступления Украины в ЕС".

Однако, не обошлось и без критики киевского режима. В частности, авторы доклада призывают украинские власти не инициировать "несвоевременные и политически мотивированные судебные процессы" против представителей оппозиции и "не вводить в отношении них санкции", а также "уважать парламентский плюрализм". Также от Киева потребовали снять все ограничения на поездки парламентариев за границу. Судебная система в тексте названа уязвимой к коррупции и политическому вмешательству, в нем указывается на законодательные пробелы, нехватку судей и чрезмерную перегруженность системы делами о "коллаборационизме". Такие дела требуют решать "на основании правовой ясности" и повысить прозрачность, "обеспечив доступ общественности к данным о таких судебных преследованиях".