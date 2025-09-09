Правительство национального единства также подтвердило поддержку мер, которые его власти принимают для защиты безопасности, суверенитета и стабильности эмирата

ТУНИС, 10 сентября. /ТАСС/. Заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии подтвердило "полную солидарность с Катаром", а также поддержку любых мер, которые его власти принимают для защиты суверенитета, безопасности и стабильности эмирата. Об этом говорится в заявлении МИД ПНЕ, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Внешнеполитическое ведомство также предупредило о "тяжелых последствиях упорного совершения Израилем преступлений и вопиющего нарушения принципов международного права и всех международных норм", призвав "мировое сообщество во главе с Советом Безопасности [ООН] занять твердую и решительную позицию для пресечения подобных варварских нападений".

9 сентября в катарской столице прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК) и с участием ВВС нанесли удары по членам руководства ХАМАС. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным министерства внутренних дел эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.