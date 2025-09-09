Прения назначены на первую неделю ноября

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Верховный суд США согласился по ускоренной процедуре рассмотреть вопрос о законности многих из введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении других стран, прения сторон начнутся в ноябре. Это следует из уведомления суда, опубликованного 9 сентября.

Как в нем уточняется, "прения назначены на первую неделю ноября 2025 года". Стороны должны представить свои аргументы суду в письменном виде к 19 сентября. Пошлины, о которых идет речь, останутся в силе на время разбирательства.

Рассмотрение дела в ускоренном порядке означает, что Верховный суд может вынести решение до конца года. В случае проведения разбирательства по обычной процедуре это вряд ли произошло бы до лета 2026 года.

Администрация Трампа 4 сентября попросила Верховный суд отменить вынесенное ранее постановление, согласно которому многие из введенных Вашингтоном в отношении других государств пошлин являются незаконными. Упомянутое постановление было вынесено 29 августа апелляционным судом в федеральном округе Колумбия. Суд признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. Вашингтонская администрация полагает, что решение апелляционного суда "создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами" по торговым вопросам, а также "ставит под угрозу" уже достигнутые соглашения.

Постановление апелляционного суда относится к введенным США в апреле тарифам против множества государств, а также к пошлинам, которые Трамп наложил в феврале на продукцию из Китая, Канады и Мексики. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США. Предприниматели заявили, что введенные Вашингтоном пошлины незаконны и наносят ущерб их компаниям.