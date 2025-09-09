В США массовые протесты против политики Трампа пройдут 18 октября

Организаторы акции No Kings рассчитывают на участие не менее 5 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Демонстрации против политики президента США Дональда Трампа пройдут по всей стране 18 октября. Об этом сообщили организаторы акции No Kings ("Нет королям").

"18 октября миллионы людей вновь выйдут, чтобы продемонстрировать всему миру: у Америки нет королей, власть принадлежит народу", - говорится на сайте протестной акции.

"В июне мир увидел силу народа, и попытка президента Трампа устроить себе коронацию провалилась под натиском сопротивления людей, выступающих против злоупотребления Трампом власти. Теперь он удваивает свои усилия - отправляет военных в наши сообщества, лишает избирателей права голоса, раздает подарки миллиардерам, пока простые семьи едва сводят концы с концами. Речь не просто о политике, речь о противостоянии демократии и диктатуры", - отметили организаторы.

Они рассчитывают, что на демонстрации в октябре выйдут не менее 5-6 млн человек по всей стране.

Массовые протесты No Kings впервые прошли в США 14 июня в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. демонстраций.