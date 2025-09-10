Президент США подтвердил, что "это произойдет"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что проведет телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным на текущей неделе или в начале следующей.

"Это произойдет", - заявил он во вторник журналистам, коснувшись возможного телефонного разговора с лидером РФ. "Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - добавил Трамп.

Он также заверил, что настроен на урегулирование конфликта на Украине.

Президент США 7 сентября заявил, что в ближайшие дни рассчитывает поговорить с главой российского государства. 4 сентября Трамп также сообщал, что планирует в ближайшем будущем провести разговор с Путиным.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву.