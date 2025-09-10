По словам президента США, любой, кто давно о нем пишет, знает, что это не его стиль речи

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не является автором опубликованного ранее послания с рисунком, которое более 20 лет назад было адресовано уличенному в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившему с собой американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Упомянутое письмо с рисунком обнаженной женщины было опубликовано 8 сентября в X комитетом по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса. Он ранее получил от американского Минюста материалы, касающиеся разбирательства по делу Эпштейна. Законодатели-демократы, входящие в комитет, утверждают, что послание, которое входило в альбом, подготовленный к 50-летию Эпштейна, было подписано Трампом.

"Это не моя подпись, я так не говорю, - заявил Трамп журналистам перед посещением ресторана в Вашингтоне, говоря о тексте письма. - Любой, кто давно обо мне пишет, знает, что это не мой стиль речи. Это чепуха".

Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к посланию. В июле президент США подал судебный иск о клевете в связи с публикацией в газете The Wall Street Journal (WSJ) статьи, в которой утверждалось, что он подписал это письмо. Ответчиками по делу являются медиамагнат Руперт Мердок и основанный им медиахолдинг News Corporation, которому принадлежит WSJ.

В послании, о котором идет речь, якобы от лица Трампа говорится, что у него и Эпштейна "есть нечто общее". В письме также отмечается: "Приятель - это замечательно. С днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом". Трамп и ранее подчеркивал, что употребленные в письме выражения несвойственны ему. Он также заверял, что не имеет привычки рисовать что-либо.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп. Сторонники Трампа ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу финансиста. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в 2024 году обещали рассекретить соответствующие документы и обеспечить максимальную прозрачность в расследовании.

Как сообщила 23 июля WSJ со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.