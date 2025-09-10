Пекин и Москва имеют большой опыт в этой области и обладают передовым вооружением, отметил китайский военный аналитик

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Стратегическая координация и межармейское сотрудничество России, Китая и Монголии имеют ключевое значение для борьбы с террористической деятельностью в регионе. Такую точку зрения высказал китайский военный аналитик Сун Чжунпин.

"Китай, Россия и Монголия поддерживают стратегическое партнерство и давние добрососедские отношения. Укрепление взаимосвязи и усиление совместных действий трех стран в борьбе с терроризмом имеют решающее значение для эффективного сдерживания террористической активности в регионе", - приводит мнение эксперта газета Global Times.

Сун Чжунпин отметил, что Пекин и Москва имеют большой опыт в этой области и к тому же обладают передовыми вооружениями. По его словам, трехсторонние учения, позволяющие в том числе усилить потенциал Улан-Батора, обеспечат более эффективные меры по противодействию террористам, у которых будет меньше лазеек для нападений.

Как напомнил в свою очередь эксперт Чжан Цзюньшэ, на которого ссылается то же издание, в последнее время экстремисты во время атак все чаще используют высокотехнологичные методы. Поэтому, помимо бронетехники и традиционных вооружений, армии Китая, России и Монголии прибегают к помощи таких новинок, как беспилотники и роботы. Он отметил, что такое современное оборудование позволяет усилить пограничный контроль, сэкономить человеческие и материальные ресурсы, сократить потери личного состава.

8-9 сентября Вооруженные силы России, КНР и Монголии провели учения "Пограничное сотрудничество - 2025", которые в таком формате состоялись впервые. Их цель - повышение стратегической координации, укрепление потенциала по противодействию терактам и диверсиям. Как заявили в Народно-освободительной армии Китая, такие усилия также направлены на укрепление взаимного доверия, практического сотрудничества и дружбы между тремя странами.