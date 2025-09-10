Все шесть филиалов некоммерческой организации перестанут работать, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси

ОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации "Японский центр", функционировавших на территории России. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Было принято решение завершить работу [центров]", - отметил он, назвав в качестве причины нынешнее состояние отношений между Токио и Москвой и "ситуацию внутри России".

По данным телеканала TBS, японские власти уже уведомили российскую сторону о соответствующем решении, попросив "содействовать обеспечению безопасности сотрудников" центров.