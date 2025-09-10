Премьер-министр Индии назвал США близким другом и естественным союзником своей страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, заявил, что с нетерпением ждет встречи президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, "Индия и США - близкие друзья и естественные союзники". "Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения (торговые переговоры - прим. ТАСС) как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить более светлое и процветающее будущее для наших народов", - написал Моди на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление американского лидера о том, что США и Индия продолжают переговоры о торговых барьерах.

Индийский премьер выразил уверенность, что торговые переговоры двух стран "раскроют безграничный потенциал индийско-американского партнерства".

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров, а контакты лидеров двух стран состоятся в ближайшие недели.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Стороны начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся удвоить объем двусторонней торговли - до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для очередных раундов переговоров. Поездка американской делегации в республику для проведения шестого раунда, намечавшаяся на 25 августа, была отменена.