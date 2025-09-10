Кубинский писатель и журналист также назвал действия Вашингтона в Карибском бассейне "агрессией, угрозой не только в отношении Венесуэлы, но и всего региона"

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Операция по развертыванию военно-морских сил США в Карибском море завершится провалом, так как Вашингтон полностью лишен международной поддержки в своих действиях. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС известный кубинский писатель и журналист Эдельберто Лопес Бланч.

"Операцией в Карибском бассейне США провоцируют Венесуэлу, чтобы она совершила какой-то неверный шаг, - заметил эксперт. - Но Каракас пользуется большой поддержкой, в то время как у США на международном уровне поддержки нет. Поэтому эта операция закончится провалом".

Лопес Бланч также назвал действия США в Карибском бассейне "агрессией, угрозой не только в отношении Венесуэлы, но и всего региона". По его мнению, эта акция - "очередная попытка США контролировать Латинскую Америку, главным образом из-за укрепления ее отношений с Россией и Китаем". "США все еще считают Латинскую Америку своим задним двором, а это не так, - сказал Лопес Бланч. - Они хотят подчинить ее себе разными способами - агрессией, воровством, подкупом". Эксперт отметил, что подобным образом Вашингтон действовал, в частности, в отношении правительств Чили, Доминиканской Республики, Аргентины. "США хотят уничтожить свободные прогрессивные силы в Латинской Америке, в странах, которые имеют очень хорошие отношения с такими государствами, как Китай, Иран и Россия, - заметил писатель. - Они пытаются получить богатства, которые есть в Латинской Америке, главным образом нефть Венесуэлы, это для них наиболее важно". По его словам, нефть из Венесуэлы для США, "которые сейчас переживают тотальный политический и экономический кризис, очень важна", так как они лишились бизнеса с Россией и Китаем.

Отвечая на вопрос о том, может ли ООН внести решающий вклад в разрешение этой ситуации, Лопес Бланч отметил, что "ООН - это, несомненно, единственная организация, которая может урегулировать такие вопросы". "Но ООН нуждается в переменах, и, прежде всего, - ее штаб-квартира не должна находиться в США - стране, которая нарушает международные нормы. Так быть не должно", - подытожил эксперт.

Писатель и его новая книга о Марко Рубио

Во вторник Лопес Бланч представил в Центре международной прессы МИД Кубы перед дипломатическим корпусом и журналистами свою новую книгу "Рубио: неконтролируемый мифоман", основанную на материалах, собранных им в разных архивах. Несколько глав книги рассказывают о политике госсекретаря США на разных этапах его карьеры, в ней делается акцент на негативной роли Рубио в усилении давления правительства Соединенных Штатов на Кубу.

В последней главе своей книги Лопес Бланч высказывает мнение, что "Марко Рубио сам знает, что сидит на горячих углях, на которых погореть может любой". "Многие делают ставку на то, что он не завершит свой мандат, в то же время Кубинская революция с недостатками и достоинствами будет ждать момента, чтобы сказать ему: "Прощай, Маркито", - так завершается книга Лопеса Бланча о госсекретаре США.

Эдельберто Лопес Бланч - кубинский журналист и писатель, выпускник факультета журналистики Гаванского университета. Долгое время он работал корреспондентом кубинского издания Juventud Rebelde в Никарагуа. Лопес Бланч известен своими работами, посвященными кубинской эмиграции в США, несколько раз он посещал Соединенные Штаты, чтобы провести исследование этой темы. Журналист неоднократно принимал участие в международных форумах в разных странах, в том числе в СССР.