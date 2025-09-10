Переговорную делегацию движения предупредили о риске, в связи с чем были усилены меры безопасности для палестинских представителей в Дохе

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Турецкая разведка заранее предупредила делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре о вероятной израильской атаке, вследствие чего группа переговорщиков выжила. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye, получившая эти данные от представителей ХАМАС.

По ее информации, специальная группа сотрудников Национальной разведорганизации Турции в течение дня отслеживала передвижения израильской авиации. ВВС, как отмечает издание, сначала нанесли удар по направлявшейся к Газе гуманитарной флотилии близ Туниса, затем ударили по целям в Сирии, в Латакии и Тартусе, поразили объекты в Ливане. После этого "целью стали представители ХАМАС в Катаре".

Разведка Турции уведомила переговорную делегацию ХАМАС о риске, в связи с чем были усилены меры безопасности для палестинских представителей в Дохе. Таким образом, пишет газета, удалось предотвратить гибель большинства высокопоставленных членов делегации. Погибли "несколько человек, включая Джихада Лабеда, руководителя офиса [одного из лидеров движения в секторе Газа] Халиля аль-Хейи, и сына аль-Хейи Хаммама".

9 сентября в катарской столице произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК) и с участием ВВС нанесли удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.