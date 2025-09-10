В Минобороны Румынии пояснили, что истребители выполняют разведывательные задачи

БУХАРЕСТ, 10 сентября. /ТАСС/. Два самолета F-16 ВВС Румынии были подняты в воздух по тревоге в ночь на 10 сентября после того, как радары военного ведомства страны обнаружили группу БПЛА в районе украинского населенного пункта Вилково на границе с Румынией. Об этом сообщило Минобороны страны.

"Два истребителя F-16 ВВС Румынии взлетели в 00:59 (совпадает с мск - прим. ТАСС) с 86-й авиабазы в Фетешть для выполнения разведывательных задач", - указывается в сообщении.

В 01:27 в северной части уезда Тулча был дан сигнал тревоги RO-ALERT. Согласно Минобороны, проникновения летательных аппаратов в национальное воздушное пространство обнаружено не было. Воздушная тревога была отменена в 2:35, самолеты возвратились на базу.