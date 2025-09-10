Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия приостанавливает поддержку Израиля и прекращает все выплаты

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена ограничить взаимодействие с Израилем, ввести санкции против членов его правительства, а также приостановить Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе.

"Мы приостанавливаем нашу <...> поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны, а также предложим ввести санкции в отношении [ряда израильских] министров, занимающих экстремистские позиции", - сказала она. При этом руководитель ЕК признала, что Евросоюзу "будет сложно прийти к общему решению" по санкциям против еврейского государства.

По ее словам, происходящее в Газе катастрофично и недопустимо. "Рукотворный голод никогда не должен превращаться в оружие. Ради детей, ради всего человечества это должно закончиться", - добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК призвала не допустить разрушения идеи создания независимого палестинского государства. Она отметила, что решение палестино-израильского конфликта должно заключаться в реализации концепции создания двух государств - Израиля и Палестины.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС разделены и не готовы принять даже самые мягкие санкции против Израиля за катастрофу в Газе.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.