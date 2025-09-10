По словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюсселю удалось добиться наилучшего соглашения с Вашингтоном по сравнению с прочими американскими торговыми партнерами

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала заключенное с США торговое соглашение о 15% тарифах на европейские товары максимально выгодным решением, принятым для защиты двусторонней торговли и предотвращения торговой войны с США.

"Мы добились того, чтобы Европа заключила максимально выгодную сделку. Потому что некоторые наши прямые конкуренты сталкиваются с куда более высокими пошлинами со стороны США", - сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

"Эта сделка обеспечивает критически необходимую стабильность в отношениях с США во время серьезной глобальной нестабильности. Только подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США и представьте себе этот хаос", - подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен полагает, что Брюсселю удалось добиться наилучшего соглашения с Вашингтоном по сравнению с прочими торговыми партнерами США, в отношении которых были введены пошлины. "Если учесть исключения, которых нам удалось добиться, а также дополнительные тарифы, наложенные на остальных, то у нас, без всяких сомнений, наилучшая сделка", - отметила она, назвав торговые отношения с США "самыми важными" для ЕС.

27 июля фон дер Ляйен и америкаснкий президент Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.