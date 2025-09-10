Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что по линии ЕС в октябре будет направлено $4 млрд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Украина и Евросоюз на заседании контактной группы по военной помощи в формате "Рамштайн" 9 сентября обсудили возможность выделения Киеву €6,6 млрд из Европейского фонда мира для закупки оружия у США. Об этом по итогам заседания сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Среди ключевых договоренностей - возможность выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира для закупки американского вооружения на нужды Украины", - приводятся его слова на сайте Минобороны Украины.

Шмыгаль также сообщил, что по линии ЕС в октябре будет направлено на поддержку Украины $4 млрд. Кроме того, по программе закупки американского оружия для Украины Германия обязалась направить дополнительно 500 млн евро, Канада - $500 млн, Литва - €30 млн, Бельгия - €100 млн, Латвия - €5 млн. Канада, Германия и Великобритания также отдельно профинансируют украинские программы по производству дальнобойных беспилотников. Латвия заявила о намерении передать Киеву в ближайшее время БТР Patria (количество не уточняется), Франция - дополнительные истребители Mirage (количество также не уточняется).