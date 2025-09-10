Процедура инспектирования полностью соответствует соглашению о всеобъемлющих гарантиях, заявил глава этой международной организации Рафаэль Гросси

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Ираном процедуру инспектирования ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, подвергшихся атакам в июне. Она полностью соответствует соглашению о всеобъемлющих гарантиях (СВГ), заявил глава этой международной организации Рафаэль Гросси на сессии ее Совета управляющих.

"Технический документ дает четкое понимание процедур проведения инспекций, передачи уведомлений и их практической реализации, полностью соответствующее положениям СВГ. Они [инспекции] касаются всех ядерных объектов и установок в Иране, включая объекты, подвергшиеся атакам, и ядерных материалов, которые там находятся", - сказал он.

Гросси пояснил, что в отношении объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо Иран будет следовать собственным процедурам, соответствующим недавно принятому законодательству, что "откроет путь для проведения соответствующих инспекций и доступу к объектам". Конкретные процедуры мониторинга на этих объектах будут "пересмотрены на техническом уровне", однако будут "всегда соответствовать правам и обязанностям Ирана и МАГАТЭ" по Договору о нераспространении ядерного оружия. В результате его положения "останутся неизменными и не пересмотренными", заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что агентство и Иран согласовали режим возобновления инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике. Она была приостановлена после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране.

2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах страны. Однако позднее стороны начали проводить консультации по определению новых условий сотрудничества в рамках законодательства, принятого парламентом Ирана.