Ici: во Франции демонстранты сожгли на шоссе автобус

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Группа агрессивно настроенных демонстрантов, участвующих в протестах под лозунгом "Заблокируем все!", напала на рейсовый автобус на шоссе близ города Ренн на северо-западе Франции и подожгла его. Об этом сообщило радио Ici.

Инцидент произошел на кольцевой дороге, опоясывающей Ренн, рано утром. По словам очевидцев, группа людей, скрывавших лица масками и шарфами, забросала камнями ехавший по дороге автобус, его водитель "успел выбраться в последний момент". После этого хулиганы подожгли автобус. Были ли в нем в момент нападения пассажиры, не уточняется.

В настоящий момент на кольцевой дороге вокруг Ренна наблюдаются протяженные дорожные заторы из-за того, что группы демонстрантов заблокировали движение на нескольких участках. Десятки человек выходили на дорожное полотно, вытаскивали на него ветки, строительный мусор и деревянные поддоны, которые затем поджигали. Полиция использует бронированные фургоны с усиленными бамперами для оперативной расчистки дорог, также на месте работают несколько пожарных бригад.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, к настоящему моменту на территории Франции задержаны почти 200 человек за участие в беспорядках, из них 132 - в Париже и его пригородах. Как сообщала газета Les Echos, по состоянию на 09:30 (10:30 мск) в зоне ответственности жандармерии было зафиксировано 154 акции, в том числе 18 перекрытий дорог, в которых принимали участие около 4 тыс. человек. Ранее в МВД республики прогнозировали участие до 100 тыс. человек в протестах в течение дня, для наблюдения за порядком на улицах городов планировалось задействовать до 80 тыс. полицейских и жандармов.

Первые призывы к "блокировке страны" 10 сентября в знак протеста против экономической политики правительства, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления занимавшего на тот момент пост премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.