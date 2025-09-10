В поездке примут участие члены комитета Палаты по делам вооруженных сил как из Демократической, так и из Республиканской партий Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Делегация Палаты представителей Конгресса США впервые с 2019 года посетит КНР, поездка должна состояться в сентябре. Об этом заявил член Конгресса США и глава будущей делегации Адам Смит (демократ) в интервью телеканалу NBC News.

По словам Смита, в поездке примут участие представители комитета Палаты по делам вооруженных сил как из Демократической, так и из Республиканской партий США.

"Мое главное послание заключается в том, что нам нужны диалог и общение. Я глубоко обеспокоен тем, что Китай - это крупная растущая держава, с которой, похоже, мы все меньше и меньше разговариваем. Нам нужно найти способ разрешить наши разногласия, и это невозможно, если мы не общаемся друг с другом <...>. Думаю, [такие встречи] должны происходить часто, на регулярной основе", - сказал конгрессмен телеканалу.

Предыдущий визит делегации Палаты представителей США в Китай был в 2019 году. В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за протестов в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР. В 2023 году визит в Китай нанесла делегация Сената США (Верхняя палата Конгресса).