Президент Республики Сербской отметил, что Запад продолжает не только контролировать процессы на Балканах, но и мешать развитию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Текущая реальность Боснии и Герцеговины содержит элементы полной оккупации. Такую оценку высказал президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

"То, как мы сейчас живем в Боснии, содержит в себе элементы полной оккупации. Есть гражданское лицо, которое принимает законы, а мусульмане-босняки все это проводят через свою судебно-правовую систему. Это, конечно, и формирование [со стороны] Евросоюза, который все это проводит вне какого-либо закона", - отметил он.

Президент также добавил, что западники продолжают не только контролировать процессы на Балканах, но и мешать развитию. "Прежде всего, Великобритания и Германия. Мы их хорошо поняли, когда они сказали о том, что хотят закончить те дела, которые не закончили на Балканах", - подчеркнул он.

Ранее Додик сообщил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.