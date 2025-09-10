Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин не согласился с оценкой, что привлечение военных является признанием правительством того, что ситуация вышла из-под контроля

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Бельгийские военнослужащие могут начать патрулирование Брюсселя к концу текущего года в рамках политики по борьбе с организованной преступностью. Практику могут распространить на другие города, сообщил министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин.

"Я думаю, что мы должны подготовить необходимые регламенты к концу месяца, а солдаты могут быть размещены в Брюсселе до конца года. Они будут обучены, у них будут те же задачи и полномочия, что у полицейских", - сказал министр в интервью газете The Brussels Times.

Министр не согласился с оценкой, что привлечение военных является признанием правительством того, что ситуация вышла из-под контроля. Он отметил, что власти должны сделать все, чтобы бороться с оргпреступностью. По его словам, такие преступные группировки нередко пытаются создать "островки беззакония", чтобы заниматься там своей преступной деятельностью. "Полицейская форма уже не сдерживает их. Мы не планируем держать солдат на улицах годами, но хотим добиться шокового эффекта для того, чтобы нанести удар по организованной преступности", - добавил он.

Саму практику использования военных для обеспечения порядка на улицах городов будут использовать не только в Брюсселе. "Речь не только о стрельбе в Брюсселе. В Антверпене бросают гранаты и "коктейли Молотова". Проблемы есть в Льеже, Шарлеруа, Генте. Поэтому хотим разработать всеобъемлющий план для крупных городов. Мы начнем с Брюсселя, потому что там масштабы самые большие. Присутствие солдат, поддерживающих полицейских, - это самая действенная мера", - сказал министр в интервью газете, не став раскрывать, какое количество военнослужащих может быть привлечено к патрулированию улиц. Министр отметил лишь, что сейчас кадровый дефицит в полиции оценивается в 15%, власти рассчитывают закрыть его в течение двух-трех лет.

В последние два года криминальная ситуация в Брюсселе резко ухудшилась, перестрелки в городе происходят до нескольких раз в неделю, на улицах столицы фиксируется резкое увеличение числа случаев воровства и насилия. В то же время, ситуация очень сильно отличается в богатых и бедных районах города. Наиболее опасными в Брюсселе считаются центр (за исключением нескольких главных туристических улиц), коммуны Моленбек (северо-запад), Андерлехт (запад), торговые улочки у брюссельского канала и зоны вокруг Северного и Южного вокзалов столицы.

Впервые военные патрули на улицах Брюсселя появились после терактов в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году, которые устроила та же аффилированная с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) группа боевиков, которая осенью 2015 года организовала теракты в Париже. Она базировалась в Моленбеке. Военное патрулирование сохранялось больше года.