Согласно действующим нормам Евросоюза, отказ от права вето в Совете ЕС возможен только при единогласном решении всех стран объединения

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей программной речи потребовала от стран ЕС отказаться от права вето в Совете ЕС при принятии внешнеполитических решений, назвав его "оковами единогласия".

"Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства", - заявила она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС "отказаться от оков единогласия", чтобы ускорить принятие решений.

Согласно действующим нормам Евросоюза, отказ от права вето в Совете ЕС возможен только при единогласном решении всех стран объединения. Отказ от права вето многократно расширит возможности Еврокомиссии проводить самые жесткие решения в Европе.

В своей речи глава Еврокомиссии также призвала построить новую Европу, объявила о планах взять под надзор военные расходы стран ЕС, которые пока остаются под полным суверенитетом национальных правительств стран объединения, и озвучила возможную схему скрытой экспроприации замороженных активов России.