МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Очереди автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу, выросли после заявления Варшавы о решении временно закрыть границу с республикой. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"После заявления Польши о закрытии границы с Беларусью значительно выросли очереди перед пунктами пропусками "Тересполь" и "Кукурыки", - говорится в тексте.

По данным ведомства, за 24 часа количество легковых автомобилей перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") выросло на 210 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1 360 авто и 30 автобусов. Польская сторона приняла на свою территорию лишь 38% легковушек от нормы. При этом перед польским погранпереходом "Кукурыки" ("Козловичи") въезда в Евросоюз ожидают 340 фур - на 180 больше, чем днем ранее. Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 59% большегрузов от нормы.