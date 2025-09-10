"Можно назвать предательством". Что ждет мирные переговоры после удара Израиля по Катару

Армия обороны Израиля (АОИ) нанесла серию авиаударов по столице Катара. Как это скажется на мирном процессе по урегулированию в Газе — в материале ТАСС

Доха долгие годы служила ключевой площадкой для переговоров между Израилем, ХАМАС и посредниками из США и Египта. Десятилетиями в катарской столице базируется политическое руководство ХАМАС, и Катар выступает главным гарантом мирного процесса, включая соглашения по обмену заложников и прекращению огня. Внешнеполитическая стратегия эмирата десятилетиями строилась на использовании переговорных площадок как инструментов мягкой силы.

Нарушение этических норм

"Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешный процесс переговоров по Газе. Мы сделали все возможное, чтобы остановить агрессию в отношении Газы. Что касается текущих переговоров, я не верю, что они могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня (во вторник)", — сказал в ночь на среду на пресс-конференции в Дохе глава правительства, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Это нападение является нарушением не только норм международного права, но и этических норм. Мы говорим о государстве-посреднике, которое официально принимает переговоры в качестве посредника в присутствии делегации государства, которое запустило эти ракеты для осуществления атаки на переговорную делегацию другой стороны. Допустимо ли это согласно каким-либо этическим нормам? Это можно назвать только предательством", — добавил он.

"В последние дни переговоры продвигались и шли по просьбе американской стороны, чтобы обсудить полученный от нее окончательный документ. Несмотря на это, Израиль, который постоянно отправлял делегации в Доху, пытался саботировать все попытки найти решение", — продолжил премьер Катара. "Нужен ли миру более четкий сигнал о том, кто закрыл путь к миру?" — подчеркнул он.

Сам Нетаньяху считает легитимным свое решение устранить руководство ХАМАС в катарской столице.

В совместном заявлении премьер-министра и министра обороны Исраэля Каца утверждается, что действия Израиля "были абсолютно оправданны, поскольку именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября [2023 года] и с тех пор продолжало координировать убийственные атаки против Государства Израиль и его граждан, включая взятие на себя ответственности за вчерашний теракт (в понедельник) в Иерусалиме".

Нетаньяху и Кац отметили, что удар по руководству ХАМАС наносился с учетом благоприятной, с точки зрения Израиля, оперативной обстановки. "Воспользовавшись возникшей оперативной возможностью и после консультаций со всеми руководителями силовых структур, при их полном одобрении, премьер-министр и министр обороны приняли решение реализовать данное накануне указание Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности. Операция была проведена предельно точно и эффективно", — полагают премьер и министр обороны.

Катар в этом заявлении не упоминается.

При этом израильский премьер считает, что ракетный удар по лидерам ХАМАС может открыть путь к миру в Газе. "И это действие может открыть дверь к окончанию войны — окончанию войны в Газе. Израиль принял предложение, выдвинутое президентом Трампом об окончании войны, начиная с немедленного освобождения всех наших заложников, удерживаемых в подземельях Газы 700 дней", — заявил он, выступая во вторник вечером на мероприятии в посольстве США, трансляцию откуда вела пресс-служба израильского правительства.

"Если предложение президента Трампа будет принято, то война может прекратиться немедленно. Мы можем снова начать расширение мира в нашем регионе во благо всех", — добавил Нетаньяху.

Он обратился к жителям сектора Газа с призывом избавиться от власти ХАМАС. Жители анклава должны согласиться на мирное предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, считает израильский премьер.

Недовольство Трампа

Впрочем, сам Трамп, на которого постоянно ссылаеся Нетаньяху, недоволен ударами Израиля по Дохе.

"Я просто не в восторге от всей этой ситуации. Это нехорошая ситуация. Но я скажу так: мы хотим вернуть заложников", — сообщил он журналистам пресс-пула Белого дома во время посещения ресторана в центре Вашингтона. "Но я скажу вам следующее: я был очень недоволен этим, очень недоволен по всем аспектам", — добавил Трамп.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что удар Израиля по членам политбюро ХАМАС в Дохе не способствует достижению целей США и еврейского государства.

"Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень не рад тому, куда был нанесен удар", — написал он.

По словам американского лидера, он заверил руководство Катара в том, что "подобное никогда не повторится на их земле". "Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением с Катаром в сфере обороны", — добавил Трамп.

Американский президент позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и попросил Доху продолжить посредничество по Газе. "Президент США высоко оценил усилия Катара в сфере посредничества между различными сторонами конфликтов и призвал эмира не прекращать участие в переговорах о прекращении огня в Газе", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии катарского монарха по итогам телефонного разговора политиков. Хозяин Белого дома в беседе с катарским лидером подчеркнул, что "осуждает посягательства на суверенитет" эмирата и "выражает солидарность с Дохой".

Буквально сразу после атаки Нетаньяху выступил с воинственным заявлением, в котором пообещал изменение правил игры, в которой отныне так называемые террористы не смогут больше укрыться и чувствовать себя в безопасности, пользуясь дипломатическим иммунитетом, в любой стране мира.

