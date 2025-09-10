По словам президента Республики Сербской, ему приятно слышать, что цели и интересы специальной военной операции выполняются

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цели специальной военной операции достигаются, ее ждет успех. Об этом заявил журналистам президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

"Для меня очень радостно и приятно, что цели и интересы специальной военной операции выполняются, продвигаются и что ее [спецоперацию] ждет успех", - отметил он.

Президент также выразил благодарность российскому руководству за внимательное отношение к проблемам Балканского региона в условиях нарастающего давления Запада. "Нам всегда очень интересно услышать мнение российской стороны в отношении всего сербского мира", - добавил он.

Ранее Додик сообщил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.