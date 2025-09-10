Депутат Рады назвала запрет экс-послам выезжать с Украины местью офиса Зеленского

Ирина Геращенко пояснила, что украинская дипломатия сейчас не может продемонстрировать никаких видимых успехов, а только фото "саммитов мира" и красивых коалиций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Запрет бывшим послам выезжать с Украины - это мелкие интриги и месть офиса Владимира Зеленского, который полностью сконцентрировал вопросы внешней политики в руках нескольких менеджеров. Об этом заявила депутат Рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Их вытолкали из системы, офис [Зеленского] и пять-шесть менеджеров на себе зациклили внешний вектор. Особенно болезненно офис относится к любым контактам с американскими партнерами, монополизировав это направление. Последствия видит и чувствует вся страна", - написала она в телеграм-канале, комментируя скандал вокруг выезда из страны экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который имеет ранг посла.

Она пояснила, что украинская дипломатия сейчас не может продемонстрировать никаких видимых успехов, а только фото "саммитов мира" и красивых коалиций, от которых "уже тошнит". "Банковая (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным - прим. ТАСС) живет мелкими интригами, местью и злобой ко всем, кто не с ними. Глупая и недальновидная политика", - написала Геращенко.

8 сентября Кулеба признался итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Он пересек границу с Польшей буквально перед вступлением в силу постановления правительства. После того как публикация широко распространилась в СМИ, пресс-служба Кулебы попыталась опровергнуть информацию о побеге, заявив, что он выехал за границу якобы для участия в международной конференции в Сеуле. Как утверждается, после нее Кулеба собирается посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен вернуться на Украину.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил ранее, что постановление о запрете на выезд бывшим послам было принято из-за критики Кулебы в адрес Зеленского. Кулеба был отправлен в отставку в сентябре прошлого года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.