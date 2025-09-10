Поданным издания, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислав Шурма уехал в Австрию, после того как силовики провели обыски в его доме в пригороде Мюнхена. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

По словам источников, "в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел".

В середине июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с правоохранительными органами ФРГ провели следственные действия в доме Шурмы и изъяли у бывшего чиновника телефон. Ростислав Шурма и его брат Олег были фигурантами журналистского расследования о незаконном финансировании из украинского бюджета солнечных электростанций, находящихся на российской территории. После этого оба уехали за рубеж как отцы несовершеннолетних детей.

Федеральное ведомство юстиции ФРГ отказалось комментировать обыски, при этом известно, что такие следственные действия могли проводиться только в случае предварительного запроса с украинской стороны об оказании правовой помощи.

Издание отмечало, что именно факт привлечения "недосягаемых для офиса Зеленского" правоохранительных органов ФРГ "стал одной из последних капель" для Зеленского, который через неделю после обысков публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в "неэффективности" и решил существенно ограничить независимость этих органов.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги также прошли в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля, что привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил свою позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.