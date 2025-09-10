Манфред Вебер призвал страны углубить европейскую интеграцию

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракции в Европарламенте (ЕП), Манфред Вебер считает идею о национальном суверенитете внутри ЕС нежизнеспособной.

"Идея о существовании национального суверенитета - это потемкинская деревня. Это нереально", - сказал Вебер, выступая на сессии ЕП в Страсбурге. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее представила на ней ежегодный доклад о состоянии Евросоюза.

Вебер призвал страны углубить европейскую интеграцию, так как сообщество не может позволить "[премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану и сумасшедшему [премьер-министру Словакии Роберту] Фицо превратить Европейский союз в глупую организацию".

Глава ЕНП также раскритиковал европейские правые партии, представители которых, по его мнению, превращают Европу в "колонию США". "Националисты аплодируют прежде всего Америке. Они друзья американского технологического миллиардера [Илона] Маска. <...> Реальность такова, что националисты не патриоты. Они превращают Европу в колонию Кремниевой долины и Вашингтона", - заявил однопартиец фон дер Ляйен.