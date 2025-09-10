В этом контексте замминистра торговли Пакистана Насир Хамид подчеркнул, что пакистанская сторона "недавно установила дипломатический контакт с Арменией"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пакистан намерен присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и уже ведет подготовительную работу по этому вопросу. Об этом заявил ТАСС замминистра торговли Пакистана Насир Хамид.

"В настоящий момент мы еще не ведем переговоры с ЕАЭС. Но мы занимаемся подготовительной работой и изучаем для себя возможности", - сказал он. В этом контексте замминистра подчеркнул, что пакистанская сторона "недавно установила дипломатический контакт с Арменией". "Так что мы еще обсуждаем этот вопрос. И как только появится решение, мы будем готовы к сближению с ЕАЭС", - добавил Хамид.

Накануне источники ТАСС сообщили, что Пакистан намерен признать Армению как страну - члена ООН, за что получит зеленый свет для присоединения к ЕАЭС. Один из собеседников агентства отметил, что соответствующие процедуры могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев. "В любом случае это обозримая перспектива", - уточнил он, подчеркнув, что мирный договор Армении и Азербайджана не оставил препятствий в этом вопросе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона приветствует возобновление контактов между Арменией и Пакистаном, назвав это "шагом вперед".

Отношения Армении и Пакистана

31 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости Армении она не имела дипломатических отношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по конфликту вокруг Карабаха. Более того, в течение многих лет в доктрине национальной безопасности Армении Пакистан был прописан как угроза для национальной безопасности.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире, после чего стороны заявили об установлении мира в регионе.