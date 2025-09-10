За генерала СБУ, обвиняемого в незаконном обогащении, внесли залог

Суд еще 4 сентября избрал Илье Витюку меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тыс. гривен

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Залог на сумму около $238 тыс. внесен за генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка, которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предъявило обвинения в незаконном обогащении, что спровоцировало новый виток конфликта между структурами.

Как сообщила изданию "Общественное. Новости" пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, за Витюка внесен назначенный залог. Еще 4 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тыс. гривен (около $238 тыс.). Его также обязали сдать документы для выезда за границу, прибывать по требованию в НАБУ и сообщать о смене места жительства.

2 сентября НАБУ предъявило обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании экс-главе департамента кибербезопасности СБУ бригадному генералу Витюку. По данным следствия, он приобрел квартиру в Киеве за $522 тыс., хотя по договору ее стоимость - $309 тыс. Украинские СМИ еще весной прошлого года писали о столичной квартире, оформленной на жену Витюка. После возникшего резонанса его отстранили от должности главы департамента.

СБУ назвала предъявление обвинений Витюку местью за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ. После этого в НАБУ заявили, что ожидают новую волну обвинений сотрудникам бюро со стороны СБУ. Уже 10 сентября СБУ предъявила обвинения заместителю руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в сокрытии недвижимости. Как уточнило издание "Страна", обвиняемого зовут Виталий Тебекин.

Конфликт с НАБУ и САП

Летом 2025 года обострился конфликт НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Однако это привело лишь к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.