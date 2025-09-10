Громкие протесты звучали в зале, когда глава Еврокомиссии говорила о так называемом "усилении надзора за соблюдением демократии", включая инициативу "Европейский демократический щит"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько депутатов Европарламента встретили смехом слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что дезинформация в средствах массовой информации со стороны автократических государств "угрожает европейской демократии".

"Наша демократия находится под угрозой. Усиление манипуляций и количества дезинформации разделяет наши общества. Это подрывает не только доверие к правде, но и к самой демократии. Именно поэтому нам срочно необходим "Демократический щит" ЕС. Нам нужны дополнительные возможности для отслеживания и выявления манипуляции и дезинформации. Поэтому мы создадим новый Европейский центр демократической устойчивости", - сказала она, выступая перед Европарламентом с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

В этот момент в зале зазвучал смех. Фон дер Ляйен попыталась сделать вид, что не слышит его, но потом взяла паузу и с напыщенностью произнесла: "Слушайте меня внимательно!"

"Первым шагом в политике автократических лидеров всегда является установление контроля над независимыми СМИ. Поэтому нам необходимо делать больше для защиты наших медиа и независимой прессы. Мы также запустим новую программу под названием "Защита медиа" - она будет поддерживать независимую журналистику и медиаграмотность. Но нам также необходимо вкладывать средства в устранение некоторых первопричин этой тенденции. Именно поэтому в следующем проекте бюджета мы предложили значительно увеличить финансирование СМИ. Нам также необходимо стимулировать инвестиции, поэтому мы будем использовать наши инструменты для поддержки независимых и местных СМИ. Свободная пресса - основа любой демократии. И мы поддержим свободу европейской прессы", - добавила фон дер Ляйен, несколько раз прерывая выступление из-за настойчивых выкриков депутатов.

Громкие протесты звучали в зале, когда глава Еврокомиссии говорила о так называемом "усилении надзора за соблюдением демократии", включая инициативу "Европейский демократический щит". Ропот недовольства в зале вызвали и ее заявления о предстоящей прослушке телефонов якобы для защиты детей от педофилов.