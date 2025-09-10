WSJ: "евротройка" вернет санкции против Ирана, несмотря на соглашение с МАГАТЭ

По данным корреспондента газеты Лоуренса Нормана, неясно, обязывает ли соглашение о возобновлении сотрудничества исламскую республику "к чему-либо существенному"

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), вероятно, применят механизм автоматического восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, несмотря на подписанное между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) соглашение о возобновлении сотрудничества. Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

"Европейцы считают маловероятным, что заключенное во вторник соглашение изменит планы по [применению] snapback. Европейцы рассматривают отсутствие четкого крайнего срока как серьезную проблему, так как это фактически ничего не гарантирует. Дипломаты не только не установили дедлайн для возвращения инспекторов на поврежденные [иранские] ядерные объекты, но и не установили крайнего срока предоставления Ираном [сотрудникам МАГАТЭ] специальных отчетов по [ядерным объектам] в Натанзе, Фордо, Исфахане и запасам [обогащенного урана]. Также неясно, получит ли МАГАТЭ доступ к запасам", - написал он в X. Как сообщил журналист со ссылкой на источник, "неясно, обязывает ли соглашение Иран к чему-либо существенному".

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после атак Израиля и США из-за отсутствия осуждения ударов со стороны МАГАТЭ. Как пояснил глава МИД Ирана Аббас Арагчи после подписания документа, он не подразумевает возобновление доступа инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. Он добавил, что любое решение о возможности инспекций принимает Высший совет национальной безопасности страны.

Ранее Великобритания, Германия и Франция заявили, что планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года, если Иран не пойдет на новую ядерную сделку, предполагающую снижение до нуля уровня обогащения урана. Власти исламской республики отвергли это требование и пригрозили выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Европейские страны смогут активировать этот механизм 18 октября по истечении срока действия резолюции СБ ООН 2231, юридически закрепившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.