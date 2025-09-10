Пашинян во время саммита ШОС обсудил с Путиным углубление отношений с Россией

Речь идет о возможностях в результате соглашений, заключенных с Азербайджаном в Вашингтоне при посредничестве США

ЕРЕВАН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность углубления отношений с РФ в результате соглашений, заключенных с Азербайджаном в Вашингтоне при посредничестве США.

"Что дают договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана <...> мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений", - сказал глава армянского правительства в ходе правительственного часа в парламенте Армении. Трансляцию вели местные телеканалы.

Премьер-министр также признал, что разного рода опасения по поводу этого были как до, так и после подписания этого документа 8 августа в Вашингтоне. По его словам, эта обеспокоенность будет всегда, что естественно для международных отношений. Пашинян отметил, в подобных ситуациях важно, чтобы стороны делились своими опасениями и затем попытались найти метод управлениями ими.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.