По словам министра обороны Германии, американское правительство теперь поставляет оружие Украине через новый механизм НАТО PURL

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с утверждением, что ФРГ опередила США по объемам финансирования военной помощи Украине.

"Германия теперь является крупнейшим спонсором, учитывая суммы, отраженные в бюджете, около €9 млрд", - заявил Писториус, выступая в Бундестаге (парламенте ФРГ). При этом министр отметил, что правительство США теперь поставляет оружие Украине через новый механизм НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

В настоящее время, как утверждал глава Минобороны ФРГ, задача состоит в укреплении промышленности и ПВО Украины, а также "сохранении всех, кто поддерживает Украину".

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.