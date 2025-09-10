Замглавы Гагаузии задержали после акции протеста у здания суда

Виктора Петрова доставили в инспекторат полиции для дачи показаний, сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер

КИШИНЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Замглавы Гагаузии Виктор Петров и некоторые его коллеги были задержаны правоохранителями после акции протеста у здания суда в городе Бельцы, где рассматривался вопрос о продлении ареста директору Научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Маруневич Ирине Константиновой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

"Задержаны члены Исполкома Гагаузии - Виктор Петров, Иван Колиогло, Вячеслав Драгой, Сергей Ибришим и Иван Крецу. Их доставили в инспекторат полиции для дачи показаний. Причины задержания не объявляются", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня суд города Бельцы одобрил ходатайство прокуроров о помещении Константиновой под арест сроком на 30 дней. Во время заседания перед зданием суда проходила акция протеста. Петров и некоторые другие ее участники назвали арест политическим давлением со стороны контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности.

Отношения Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах в автономии Евгении Гуцул и ее заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала санкции против Гуцул местью со стороны действующих молдавских властей за отсутствие поддержки на президентских и парламентских выборах.