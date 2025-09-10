Во Франции в ходе беспорядков на акциях протеста задержали более 300 человек

Большинство задержаний пришлись на Париж

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали 327 человек в ходе беспорядков, возникших на акциях протеста по всей стране в рамках движения "Заблокируем все!", участники которого протестуют против политики правительства страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД республики.

Большинство задержаний пришлись на Париж, где с самого утра отдельные группы радикально настроенных демонстрантов вступают в столкновения с полицией. Во французской столице, по последним данным, задержано 199 человек, из них 99 оставлены под стражей. Наиболее серьезные столкновения произошли возле лицея в XX округе Парижа в среду утром, также несколько манифестаций в разных частях столицы переросли в беспорядки, в том числе перед Северным вокзалом Парижа и в районе станции метро Chatelet-les-Halles, которую по решению префектуры полиции было решено на время закрыть.

Днем МВД сообщало о по меньшей мере четырех полицейских, пострадавших в ходе столкновений с агрессивными группами демонстрантов. Всего в течение дня по всей стране для поддержания порядка было задействовано 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

10 сентября во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны" и, в частности, к нарушению работы портов, транспортных объектов и перекрытию дорог. Соответствующие призывы появились в сети еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.