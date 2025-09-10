Евродепутат Картайзер: ЕК углубляет изоляцию Европы, продлевая войну на Украине

По словам парламентария от Люксембурга, призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к единству звучат как "попытки заставить замолчать несогласных и являются еще одним примером ее пренебрежения суверенитетом стран ЕС"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия стремится продлить войну на Украине, не признавая своей ответственности за усиливающуюся в результате изоляцию Европы. Об этом заявил правый европейский депутат от Люксембурга Фернан Картайзер, комментируя программную ежегодную речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

"Глава Еврокомиссии назвала ряд вызовов, стоящих перед Европой, но не признала собственной ответственности [за их возникновение] и не предложила никаких жизнеспособных решений. Вместо приоритезации дипломатии и переговоров, Еврокомиссия намерена продолжать войну на Украине. Мадам фон дер Ляйен отметила, что Европа все более изолирована на международной арене, но не признала необходимости инициировать диалог с Россией или улучшить отношения с Китаем. Наоборот, она подчеркнула возможность введения европейских санкций против третьих стран, что лишь углубит изоляцию Европы", - отметил евродепутат в X.

Он также объявил, что фон дер Ляйен открыто "стремится расширить власть Еврокомиссии в ущерб суверенитету стран - членов".

"Ее призывы к единству звучат как попытки заставить замолчать несогласных и являются еще одним примером ее пренебрежения суверенитетом стран ЕС", - продолжил Картайзер.

Он подчеркнул, что "катастрофической экономической ситуации в Европе не было уделено необходимого внимания, и что фон дер Ляйен "пыталась оправдаться за капитуляцию перед Трампом за сделку по тарифам, но ее объяснения едва ли кого-то убедили".

В своей речи глава Еврокомиссии, в частности, объявила о начале строительства Новой Европы, заявила о намерении взять под контроль военные расходы стран - членов, призвала к усилению контроля за соцсетями и телефонными переговорами в Европе во имя борьбы с педофилами, а также призвала страны ЕС "сбросить оковы единогласия", отказавшись от права вето в Совете ЕС, что многократно усилит власть Еврокомиссии.