Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии указал, что страна выступает за мирные переговоры и прекращение огня

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Многие европейские политики подрывают усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу "Первый информационный".

"За последние годы стало ясно - мировые лидеры не были способны этого [урегулирования] достичь. Трамп может, - сказал глава МИД. - Если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет. Мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его. Но проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия".

Министр отметил, что позиция Будапешта неизменна - Венгрия за мирные переговоры и за прекращение огня.

"И за эту позицию нас атаковали постоянно. Теперь те, кто нас атаковал и критиковал, сегодня говорят ровно те же вещи - они выступают за мирные переговоры и прекращение огня", - рассказал он. При этом Сийярто не уверен в искренности таких заявлений.

"Моя грустная оценка такова, что если вы посмотрите на европейских политиков, то многие из них хотят продолжения войны, не мира", - добавил руководитель дипведомства.