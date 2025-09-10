Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии указал, что Бельгия хочет назначить "свои марионеточные правительства"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Брюссельские политики делают все, чтобы отстранить от власти патриотически настроенных европейских лидеров и назначить свои марионеточные правительства. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии - там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера - тоже патриота, а, быть может, и будущего премьера - совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свои марионеточные правительства", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

В этой связи глава ведомства привел в пример ситуацию в Сербии.

"Протесты против президента, очевидно, организованы извне. Или устроенная "охота на ведьм" против президента Боснии и Герцеговины. Во Франции [Марин] Ле Пен отстранили от выборов по непонятному решению суда. Для меня очевидно - неугодные политики стали жертвами "охоты на ведьм". Это делается руками международных либеральных сил. Причем абсолютно недемократическими инструментами", - пояснил министр.