Лучший способ урегулировать ситуацию - за столом переговоров, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Киевские власти и брюссельские чиновники буквально каждый день пытаются втянуть Будапешт в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы одна из нескольких стран, которые думает о войне иначе, в Брюсселе - иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала. Мы видим, что эта война не может быть выиграна Украиной на поле боя. Лучший способ закончить этот конфликт - за столом переговоров", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

Как отметил глава ведомства, чем дольше продолжается конфликт, тем больше украинцев гибнет.

"Происходит еще больше разрушений, и риск эскалации возрастает. Последнее время мы видим, что борьба опять становится более ожесточенной. И это еще одна причина заявлять, что мир должен быть достигнут как можно быстрее. Иначе нам грозит большая беда в плане международной безопасности. Каждый неверный шаг - это вероятность третьей мировой войны. Мы этого не хотим", - подчеркнул Сийярто.

Министр напомнил, что Будапешт пытаются провоцировать, чтобы втянуть в конфликт.

"Но мы дали четко понять - это не наша война. Оставьте нас в покое", - указал он.

Глава МИД также выразил надежду, что Россия и США заключат соглашение.

"Мы верим, что большая сделка между ними поможет достичь и мира во всем регионе. Абсурдно, что в 21-м веке война в Европе идет уже три с половиной года", - добавил Сийярто.