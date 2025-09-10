Продажи газа из России в Европу бьют рекорды, указал глава МИД Венгрии

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто упрекнул в лицемерии европейские государства, которые покупают российские нефть и газ через третьи страны и при этом ругают Будапешт.

"Мы покупаем ресурсы у России открыто. Что делают другие европейцы? Они ругают нас, но сами покупают у азиатских стран российскую же нефть. Это крайне лицемерно", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

По словам главы ведомства, такая же ситуация обстоит и с газом. "Продажи газа из России в Европу бьют рекорды. Они нам говорят: "Мы не покупаем российский газ, это азиатский". <...> Обычное лицемерие. Как и отношение к Китаю. На публику они ругают, а в тени - делают бизнес", - пояснил министр.