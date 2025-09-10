Киев обязан соблюдать европейские стандарты, которые касаются личной безопасности и свободы прессы, указали в редакционном совета австрийского вещателя

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Австрийский национальный вещатель ORF потребовал от Украины незамедлительно отпустить задержанного оператора телеканала.

"Мы требуем от украинских властей незамедлительно освободить оператора ORF и объяснить причины задержания", - говорится в заявлении редакционного совета канала. Оператор был направлен по заданию корреспондента Кристиана Вершютца в Тернополь для проведения съемок. В 2022 году 53-летний оператор добровольно вступил в боевые действия на стороне Украины и получил ранение, уточняется в заявлении.

"Украина стремится в ЕС и потому обязана соблюдать европейские стандарты, которые касаются личной безопасности и свободы прессы", - добавил совет.

"Поскольку речь идет о гражданине Украины, возможности его поддержки со стороны посольства (Австрии - прим. ТАСС) сильно ограничены", - сказали в МИД Австрии в ответ на запрос агентства APA.