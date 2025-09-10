"Он даже менее популярен, чем его два последних предшественника", передало издание

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Две трети жителей Франции отрицательно восприняли решение президента Эмманюэля Макрона назначить новым премьер-министром одного из своих близких соратников, министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Odoxa-Backbone для газеты Le Figaro.

69% из 1 тыс. опрошенных жителей страны заявили, что назначение Лекорню главой правительства "не отвечает [их] ожиданиям", причем 39% заявили о полном разочаровании в таком выборе президента. Напротив, 29% граждан поддержали это назначение, но среди них лишь 6% однозначно довольны им.

"Он даже менее популярен, чем его два последних предшественника: более трети населения страны (36%) приветствовали назначение Франсуа Байру, а назначение Мишеля Барнье поддержали 45%. Следует отметить, что молодой глава правительства, более привыкший к скрытности министерства вооруженных сил, еще должен наверстать дефицит популярности", - пишет издание.

Большинство опрошенных (73%) считают правильным намерение министра обсуждать бюджет на 2026 год с представителями всех политических сил, однако 60% при этом не считают, что его метод сработает. Участники демонстраций, прошедших в среду по всей Франции в большинстве своем были уверены, что назначение Лекорню, несмотря на его обещание "покончить с разрывом между политикой и реальной жизнью", не приведет к кардинальным изменениям в курсе правительства.

Наконец, 73% респондентов считают, что президенту страны придется в течение ближайшего года назначить нового премьер-министра. Как уточняет издание, даже сторонники президентской партии "Ренессанс" в большинстве своем (55%) не уверены, что Лекорню долго продержится на этом посту, несмотря на его репутацию искусного переговорщика.

Новый премьер

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру подал президенту прошение об отставке после того, как проиграл голосование о доверии в Национальном собрании 8 сентября. 9 сентября он подал президенту прошение об отставке, и в тот же день глава государства назначил в качестве его преемника министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. 10 сентября Байру официально передал ему полномочия.

Новый глава правительства является членом партии "Ренессанс", основанной Макроном в период президентской кампании 2017 года. Занимал различные должности в правительстве страны с 2017 года, в 2020 году был назначен министром заморских территорий. С мая 2022 года занимал должность министра Вооруженных сил Франции.