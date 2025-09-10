Президент Франции в разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что осуждает атаки по Дохе

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, заявив о необходимости возобновления переговоров с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, несмотря на удары Израиля по Дохе.

"Я заявил ему, что эти удары неприемлемы и я их осуждаю. Я напомнил о приверженности Франции суверенитету и безопасности Катара, - написал Макрон в X. - Я надеюсь, что переговоры об освобождении всех заложников, которые все еще удерживаются ХАМАС, и о перемирии возобновятся без промедления. Я высоко ценю постоянные усилия Катара в этом направлении".

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС Израиля при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения.