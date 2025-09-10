Канцлер Германии указал, что для этого "отсутствуют некоторые предварительные условия"

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что время признания ФРГ государственности Палестины еще не пришло.

"Мы не будем призывать к признанию независимого палестинского государства в настоящее время. Мы также не будем присоединяться к тому, что планируется на уровне ООН, поскольку считаем, что сейчас неподходящее время для создания такого государства, отсутствуют некоторые предварительные условия", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Берлине.

"Однако мы хотим, чтобы Палестинская администрация по крайней мере могла обеспечить население и проводить занятия в школах", - подчеркнул Мерц. В настоящее время, по его словам, этого не происходит, поскольку израильское правительство удерживает у Палестинской администрации средства, которые она должна фактически выделить. "Это также неприемлемо. Именно поэтому мы ведем переговоры с израильским правительством. Затем мы обсудим все остальное в Европейском совете", - констатировал канцлер ФРГ.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.