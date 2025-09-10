Нетаньяху назвал Кирка другом Израиля, которого убили "за правду"

Премьер-министр отметил убитого за его "львиное сердце и борьбу с ложью"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убитого в США консервативного активиста Чарли Кирка другом Израиля и защитником иудео-христианской цивилизации. По его мнению, Кирк был убит за то, что говорил правду.

"Чарли Кирк был убит за то, что говорил правду и защищал свободу. Друг Израиля с львиным сердцем, он боролся с ложью и решительно отстаивал иудео-христианскую цивилизацию. Я разговаривал с ним всего две недели назад и пригласил его в Израиль. К сожалению, этот визит не состоится. Мы потеряли невероятного человека. Его безграничная гордость за Америку и его непоколебимая вера в свободу слова оставят неизгладимый след. Покойся с миром, Чарли Кирк", - написал Нетаньяху на своей странице X.

Как ранее сообщили СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Президент США Дональд Трамп позднее сообщил, что Кирк умер.

31-летний Кирк активно поддерживал Трампа и, как указывает агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу республиканца на прошедших президентских выборах. Активист неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.