Президент США также был недоволен тем, что узнал об этой атаке не от Израиля, а от американских военных

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по вторник провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого выразил недовольство в связи с ударом по Дохе. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, президент заявил премьеру, что решение нанести удар по столице Катара "не было мудрым". Трамп также был недоволен тем, что узнал об этой атаке не от Израиля, а от американских военных. Президент в беседе с главой правительства подчеркнул, что еврейское государство атаковало территорию союзника США, выступавшего посредником на переговорах о завершении военной операции в секторе Газа. Нетаньяху в ответ заявил, что у него было "небольшое окно возможностей" для нанесения удара и он счел нужным им воспользоваться.

Следующий телефонный разговор двух лидеров был более теплым, отметил источник издания. Трамп поинтересовался у Нетаньяху, была ли атака успешной. Премьер ответил, что пока не знает.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сотрудника катарских сил безопасности и сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.