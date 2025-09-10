Руководители движения неожиданно ушли в другое помещение на послеполуденную молитву, не взяв с собой телефоны, по сигналам которых наводились израильские военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Руководители палестинского движения ХАМАС могли избежать гибели во время удара ВВС Израиля по Дохе благодаря тому, что незадолго до атаки покинули помещение, где они находились, оставив внутри свои мобильные телефоны. Такую версию приводит газета Israel Hayom со ссылкой на арабские источники.

В сообщении утверждается, что непосредственно перед атакой лидеры ХАМАС неожиданно ушли в другое помещение на послеполуденную молитву, не взяв с собой телефоны, сигналы которых израильские военные использовали для наведения своих высокоточных боеприпасов. Это, согласно приведенной версии, могло привести к тому, что снаряды не достигли целей.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи. Израильские власти о результатах этой операции до сих пор ничего не сообщают.