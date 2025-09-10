МВД Туниса назвало преднамеренной атаку на судно из "Флотилии стойкости"

Ведомство проводит расследование инцидента

ТУНИС, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Туниса сообщило, что произошедшее в ночь на среду нападение на одно из судов направляющейся в палестинский сектор Газа "Флотилии стойкости" было преднамеренным. Заявление ведомства приводит радиостанция Mosaique FM.

"Произошедшее вчера нападение на одно из судов, пришвартованных в порту Сиди-Бу-Саида, было спланированным", - говорится в тексте. МВД проводит расследование для раскрытия всех фактов и выявления виновных.

Ранее сообщалось об ударе беспилотного летательного аппарата по судну "Альма", которое готовилось направиться в сектор Газа для прорыва его блокады в составе международной гуманитарной флотилии. Эта атака не привела к существенному материальному ущербу.

В ночь на 9 сентября произошел еще один инцидент. На борту одного из кораблей вспыхнул пожар. В руководстве флотилии заявили, что возгорание было вызвано ударом беспилотника, однако Национальная гвардия Туниса опровергла эту информацию.

"Флотилия стойкости" в составе десятка принадлежащих разным странам судов, на борту которых находятся сотни активистов, в том числе шведская правозащитница Грета Тунберг, прибыла к берегам Туниса 7 сентября. Миссия должна была начать движение к побережью сектора Газа 10 сентября, однако ее отправление было задержано в связи с погодными условиями.