Недавние негативные высказывания и действия Вашингтона нанесли ущерб законным правам и интересам КНР, подчеркнул глава китайского МИД

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих основные интересы Китая, в том числе касающихся Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим американским коллегой Марко Рубио.

"Недавние негативные высказывания и действия США нанесли ущерб законным правам и интересам Китая, представляли собой вмешательство во внутриполитические дела КНР и не способствовали улучшению и развитию двусторонних отношений. Китай выступает решительно против этого. Особенно американской стороне следует соблюдать осторожность в вопросах, затрагивающих основные интересы Китая, в том числе Тайвань", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.